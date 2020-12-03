Магадан, Магаданская область, , 07:24 — REGNUM Следователи Магаданской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего местного жителя в изнасиловании и грабеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального следкома.

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Установлено, что в сентябре ранее судимый мужчина обманом заманил знакомую девушку-инвалида в лес в пригороде Магадана.

«С применением насилия совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера. Потом, пользуясь подавленным состоянием потерпевшей и беспомощностью, обвиняемый под угрозой применения насилия заставил её разблокировать свой сотовый телефон и через мобильное приложение перевёл со счёта потерпевшей 3800 рублей на свою карту», — рассказали следователи.

В ходе следствия мужчина отказался давать показания по уголовному делу, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Но причастность фигуранта к совершению преступлений доказана материалами уголовного дела, в том числе заключением молекулярно-генетической судебной экспертизы.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Магадана для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд. Обвиняемый содержится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, обстоятельства совершения насильственных действий в отношении 18-летней девушки, которая впоследствии скончалась в больнице Почепского района Брянской области, устанавливают следователи. По подозрению в изнасиловании задержан 35-летний местный житель.