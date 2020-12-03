Москва, , 06:56 — REGNUM Два человека погибли во время пожара в больнице в центре Москвы ночью 3 декабря, сообщил журналистам источник в экстренных службах.

«В данный момент поступила информация, что в ходе осмотра медиками пострадавший умер. Всего в итоге в результате пожара двое погибших», — сказал он.

Огонь вспыхнул в ремонтируемом корпусе больницы на улице Дурова. Площадь возгорания, по предварительной информации, составила 30 кв метров. Во время пожара в здании находились рабочие.

Как ранее сообщали в ГУ МЧС России по Москве, пожар был локализован по прибытии спасателей на место ЧП. Причины инцидента устанавливаются.