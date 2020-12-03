Новая Ляля, Свердловская область, , 06:32 — REGNUM Авария на газопроводе в Свердловской области не сказалась на газоснабжении потребителей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Повреждённый участок был отключён. Из трубы выгорал остаточный газ. Пожарные на месте проконтролировали этот процесс. Также на место прибыла аварийная бригада газовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 3 декабря. Участок газопровода диаметром 1000 мм. разгерметизировался.

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