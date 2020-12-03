Кемерово, , 06:17 — REGNUM Пожар в кемеровской школе-интернате начался в кабинете одного из завучей. Об этом сайту VSE42.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, что накануне утром, 2 декабря, в Кемерове загорелась школа. Из здания самостоятельно эвакуировались 116 детей и 58 взрослых.

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«По словам собеседника, возгорание произошло в кабинете на первом этаже, расположенном неподалёку от входа в здание, — пишет СМИ. — Огонь распространился очень быстро, в результате чего интернат быстро заполнился дымом».

По данным источника, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания, но точная причина пожара сейчас устанавливается.

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