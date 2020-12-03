Буэнос-Айрес, , 06:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Аргентины, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 98 километрах к северо-западу от Вилья-Генерал-Рока. Очаг подземных толчков находился на глубине 123,13 километров. Информации о возможных повреждениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря землетрясение магнитудой 5,2 произошло у города Антофагаста в Чили. Его очаг залегал на глубине 67 километров. Пострадавших не было.