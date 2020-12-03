Владивосток, , 06:14 — REGNUM УФАС Приморья, на основании материалов СУ СК РФ, провела проверку пяти муниципальных контрактов на ремонт дорог во Владивостоке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Общая сумма контрактов составила 808 717 961,6 рубля.

Выяснилось, что потенциальные участники аукционов договорились о том, кто из них будет победителем в аукционе, а кто будет работать на субподряде у победителя.

В результате картельного сговора, во всех пяти аукционах участники делали один шаг минимально возможного снижения цены контракта (0,5%) и побеждал тот, кто сделал шаг на снижение раньше всех. После этого борьбу за контракт все участники прекращали.

Исполняя выигранные контракты, подрядчики использовали стройматериалы, технику и рабочую силу картельных компаний.

«13 ноября УФАС по Приморью признало факт нарушения участниками соглашения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении и участии в соглашении, которое привело к поддержанию цены на торгах», — пояснили антимонопольщики.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. По инкриминируемой статье сумма штрафа для юридических лиц — от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

Материалы дела переданы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники антимонопольного ведомства обнаружили в Петербурге очередной картельный сговор, на этот раз — на рынке музыкальных инструментов.