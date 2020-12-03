Южно-Сахалинск, , 05:50 — REGNUM Два автомобиля столкнулись на дороге в Анивском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что авария произошла утром 3 декабря. Водитель Toyota Probox двигался по дороге Южно-Сахалинск — Холмск, однако не справился с управлением при попытке обгона. Из-за этого автомобиль занесло, и он столкнулся со встречным Mitsubishi Pajero. В результате ДТП водитель первого автомобиля погиб на месте, его двое пассажиров были госпитализированы с травмами. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря легковой автомобиль врезался в бетонное ограждение в Дагестане. В результате аварии погибли водитель и два пассажира легковушки.