Осло, , 05:43 — REGNUM Пожар произошел на крупнейшем в ЕС норвежском предприятии по производству метанола, принадлежащем нефтегазовой компании Equinor, сообщает полиция губернии Мёре-ог-Ромсдал на своей странице Twitter.

Завод находится в промышленной зоне Тьельдбергодден. Пожар удалось ликвидировать. С территории объекта эвакуировали персонал, а производственный процесс был временно прекращен. Причины инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября, на норвежском острове Melkoya, из-за пожара был остановлен завод по производству сжиженного газа Hammerfest LNG, так же принадлежащий Equinor.

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