Сент-Питерсберг, США, , 04:52 — REGNUM Сотрудник полиции пострадал в ходе стрельбы в американском Сент-Питерсберге (штат Флорида), сообщает пресс-служба местной полиции.

Подробностей о происшествии, а также место, где происходила перестрелка, не называется. При этом известно, что в ходе стрельбы пострадал один полицейский и еще один человек. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стрельба произошла в американском городе Хендерсон (штат Невада). В результате стрельбы погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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