Владивосток, , 04:38 — REGNUM Во Владивостоке промышленные альпинисты очистили уже 131 из 168 вант моста на остров Русский. Возобновить движение по мосту планируют на следующей недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В обслуживающей организации «Дальний Восток» сказали, что альпинистам нужно как минимум пять дней, чтоб окончательно очистить наледь.

«Процесс этот очень сложный хотя бы потому, что высота, на которой приходится работать альпинистам, — более 200 метров. Значительное время занимает подъём на конструкции, установка снаряжения», — пояснили специалисты.

На остров Русский продолжает ходить паром «Босфор Восточный», который бесплатно перевозит пассажиров и транспорт.

Также к перевозке людей с острова на 30-й причал Владивостока подключился и десантный катер ТОФ «Иван Карцов». С Маяка на Русский курсируют ещё три десантных катера.

За один день по морю на Русский и обратно доставлены 5769 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на 1 декабря альпинисты сколотили наледь на 118 из 168 вант Русского моста.