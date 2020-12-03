Екатеринбург, , 03:22 — REGNUM Пожар произошел на газопроводе в Свердловской области в результате разгерметизации, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

«В 2.50 поступило сообщение о разгерметизации подземного магистрального газопровода «Игрим-Серов-Нижний Тагил» диаметром 1000 миллиметров на территории Новолялинского городского округа с последующим возгоранием», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС РФ отметили, что ближайший населенный пункт к месту аварии находится в двух километрах. К настоящему времени пожар локализован, пострадавших не было. Угрозы для жителей происшествие не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Красноуральске Свердловской области грузовой автомобиль въехал в газопровод, из-за чего произошел пожар. В результате аварии без теплоснабжения остались десятки жилых домов.

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