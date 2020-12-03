Уссурийск, Приморский край, , 03:27 — REGNUM В Уссурийске Приморского края Следственное управление СКР по региону проводит проверку по заявлению местной жительницы о том, что в одной из соцсетей она увидела онлайн-трансляцию с эротическим подтекстом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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На видео были две девочки 10−11 лет. Школьницы в полупрозрачном нижнем белье показывали акробатические упражнения и выполняли просьбы зрителей. По мнению заявительницы, девочки выступали именно для мужской половины зрителей.

Известно, что стрим несовершеннолетних посмотрели более десяти тысяч человек, но в полицию обратилась лишь одна женщина.

Личности девочек и их родителей уже установлены. Ведётся проверка.

Как пишут в СМИ, своим стримом школьницы хотели заработать на новый iPhone.

Как сообщало ИА REGNUM, известный российский режиссёр, сценарист, продюсер Андрей Кончаловский решил внести ясность в понятия эротика и порнография. В Instagram вместе с кадром из своего фильма «Возлюбленные Марии» 82-летний мэтр дал небольшие комментарии этим явлениям.