Париж, , 01:05 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 53 816 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 313 пациентов. Об этом в среду, 2 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 14 064 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,244 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря президент Франции Эммануэль Макронзаявил, что всеобщая вакцинация жителей страны от вируса SARS-CoV-2 начнется между апрелем и июнем 2021 года, в то время как наиболее уязвимые лица получат дозу вакцины в начале года.

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