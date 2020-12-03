Раменское, Московская область, , 00:18 — REGNUM Блогер Стас Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка, опрошен следователями и отпущен. Об этом 2 декабря сообщил телеграм-канал Mash.

По данным канала, оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, причину смерти девушки должна установить экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из частных домов Раменского городского округа Московской области умерла девушка. Обстоятельства её смерти выясняет Следственный комитет России. Известно, что трагедия случилась во время прямого эфира блогера Reeflay. Врачи скорой помощи, которые констатировали смерть, не обнаружили на теле следов насилия.