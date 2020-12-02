Раменское, Московская область, , 23:07 — REGNUM В одном из частных домов Раменского городского округа Московской области обнаружено тело девушки без признаков насильственной смерти. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Подмосковью.

В СК рассказали, что смерть 2 декабря зафиксировали врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия. При этом видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Следственный комитет инициировал передачу материалов проверки из органов полиции после публикаций в СМИ, в которых говорилось об обстоятельствах происшествия. В частности, в сообщениях указывалось, что смерть наступила в прямом эфире блогера Reeflay, и описывались события, которые происходили во время стрима.

«Проводятся неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых также будет проверена информация СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого обнаружено тело», — говорится в информации СК.