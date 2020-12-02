Париж, , 22:07 — REGNUM Неизвестные злоумышленники ранним утром 2 декабря повредили и осквернили мечеть в коммуне Бретеньи-сюр-Орж под Парижем, сообщил мэр коммуны Николя Меари на своей странице в Facebook.

По его информации, нападавшие протаранили автомобилем ворота ограды и входную дверь, а затем опрыскали внутренние помещения из огнетушителя.

Мэр уточнил, что никто из людей не пострадал и больше никакого материального ущерба не было нанесено. Полиция начала расследование.

Мотивы злоумышленников, которые успели скрыться, неизвестны. По словам мэра, автомобиль, использованный как таран, мог быть найден сожженным в соседней коммуне.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане задержали вербовщика террористов