Екатеринбург, , 19:38 — REGNUM В Екатеринбурге ушла из жизни в возрасте 34 лет врач-педиатр Екатерина Кайнова (Куреннова). Об этом сообщают журналисты.

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Как передаёт портал «Е1», женщина лечилась дома, не желая нагружать врачей. Коллеги погибшей сообщили изданию, что у них нет сомнений: у Кайновой был коронавирус. Есть версия, что перед смертью у врача снизилась сатурация.

Информацию о гибели педиатра подтвердили журналистам в Областном перинатальном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге скончался замдиректора «Новой больницы» Игорь Шифрин.

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