Симферополь, , 17:46 — REGNUM Оглашение приговора в отношении Ленура Ислямова, который обвиняется в организации блэкаута Крымского полуострова в 2015 году, назначено Верховным судом Крыма на 10 декабря.

Защитник Ислямова Николай Полозов сообщил в соцсетях, что в ходе прений, который состоялись 2 декабря, гособвинитель попросил для Ислямова наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Защита настаивает на оправдательном вердикте.

Ленур Ислямов, ранее являвшийся вице-премьером Крыма, обвиняется по статьям о диверсии, организации незаконного вооруженного формирования, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности. По версии следствия, Ислямов причастен к энергетической блокаде Крыма — после того как в ноябре 2015 года в Херсонской области были подорваны опоры ЛЭП, подача электроэнергии с территории Украины в Крым прекратилось. До мая 2016 года на полуострове действовал режим ЧС — проблему решило строительство энергомоста из Краснодарского края.

В мае 2014 года после увольнения из правительства Крыма Ислямов уехал на Украину, он был объявлен в федеральный розыск на территории РФ.

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