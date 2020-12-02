Нижний Новгород, , 17:22 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на недвижимое имущество и автомобили, принадлежащие бывшим руководителям обанкротившегося «Радиотехбанка».

Такое решение принято по заявлению Агентства по страхованию вкладов о привлечении 13 экс-управляющих банком к возмещению 1,9 млрд рублей убытков, нанесенных ими в результате вывода ликвидного залога после объявления банкротства.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2019 года у «Радиотехбанка» отобрали лицензию из-за многочисленных сомнительных транзитных банковских операций. А уже в марте того же года суд признал банк банкротом.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2019 года «Радиотехбанк» занимал 276 место по величине активов в банковской системе России.