Белгород, , 17:15 — REGNUM 44-летний мужчина скончался от ножевых ранений в одной из квартир Белгорода, где он занимался ремонтом. По подозрению в совершении убийства задержан его 51-летний напарник, с которым они поссорились из-за технологии поклейки обоев, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

В отдел полиции 1 декабря обратился местный житель — в своей квартире по улице Преображенской он обнаружил тело мужчины. Как выяснили в полиции, погибший вместе с напарником занимались ремонтными работами. 30 ноября маляры поссорились из-за того, как правильнее наклеить обои. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож, несколько раз удал им оппонента и скрылся с места происшествия. Его задержали у знакомого в пригороде Белгорода.

Уголовное дело передано в производство регионального СУ СК. Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.