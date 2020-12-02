Махачкала, , 16:47 — REGNUM Авария на линии электропередачи, обеспечивающей электричеством водонасосную станцию, произошла в Махачкале. В результате временно без воды остались около 100 тыс. жителей Ленинского района города, сообщили 2 декабря в пресс-службе районной администрации.

Отмечается, что в устранении аварии задействованы все городские службы экстренного реагирования. Полностью восстановить подачу воды специалисты планируют к концу дня.

Ленинский район — один из трех районов Махачкалы, расположенный в юго-восточной части города. Население района, по данным на июль 2019 года, составляет около 207 тыс. человек.

Читайте также: В Дагестане непогода оставила без света более 110 тыс. человек