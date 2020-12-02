Гаага, Нидерланды, , 16:46 — REGNUM В Нидерландах неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих, ранены не менее двух человек, сообщает 2 декабря местная полиция на своей странице в Twitter.

Уточняется, что нападение произошло в одном из магазинов в центре Гааги. Нападавший успел скрыться с места преступления.

К моменту приезда полиции в магазине был пожар, который быстро потушили.

«Пожар потушен. Двое пострадавших на машине скорой помощи доставлены в больницу. Полиция начинает расследование», — сообщает полиция.

В нападении подозревается высокий темноволосый мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в чёрную куртку и спортивный костюм.

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