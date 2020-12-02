Нерехта, Костромская область, , 16:25 — REGNUM Дознаватель, начальник отдела уголовного розыска и глава линейного пункта полиции на станции Нерехта Костромского линейного отдела МВД России на транспорте, обвиняются в фальсификации доказательств и попытке привлечь невиновного к уголовной ответственности ради улучшения статистики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

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По данным следствия в 2019 году три сотрудника транспортной полиции решили сфальсифицировать доказательства по делу о нераскрытой краже. Для этого они нашли человека, готового оговорить себя в совершении преступления, ложных свидетелей и сфальсифицировали протоколы следственных действий, которые фактически не проводились. Правда вскрылась во время рассмотрения дела в суде.

«По не зависящим от сотрудников полиции обстоятельствам, вынесение приговора в отношении заведомо невиновного не состоялось, поскольку в ходе рассмотрения уголовного дела по существу установлены обстоятельства, исключающие его привлечение к уголовной ответственности», — говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте.

По двум статьям Уголовного кодекса «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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