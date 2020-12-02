Льеж, Бельгия, , 16:14 — REGNUM Не менее четырех человек пострадали от взрыва, прогремевшего в бельгийском городе Льеже, сообщает 2 декабря издание Lа Libre Belgique.

Взрыв произошел в трехэтажном жилом доме, его причина пока не выяснена.

В результате взрыва дом частично разрушен, обломками завалено не менее одного человека. Еще трое считаются пропавшими без вести.

По словам спасателей, человек, находящийся под завалами, жив, он в сознании, сейчас его пытаются освободить.

Жители соседних домов эвакуированы.

Информация уточняется.

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