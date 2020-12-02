Киев, , 16:17 — REGNUM Верховная рада Украины создала временную следственную комиссию парламента по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров на Луганщине (в подконтрольной Киеву части бывшей Луганской области).

За соответствующее решение сегодня, 2 декабря, проголосовали 258 народных депутатов Украины при 226 необходимых.

Решением парламента главой комиссии избран представитель «Слуги народа» Руслан Горбенко. Примечательно, что практически все члены комиссии представляют партию Зеленского, и лишь по одному депутату — «Европейскую солидарность» Порошенко и «Оппозиционную платформу — За жизнь» Медведчука.

Согласно тексту документа, основными задачами комиссии являются установление реальных причин возникновения в 2020 году массовых пожаров на территории Луганщины; а также исследование эффективности управленческих решений местной власти и фактов злоупотреблений, действий или бездействия местного руководства различного уровня.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, в июле пво время пожаров на Луганщине выгорело около 5 тыс. га леса, погибли 6 человек, сгорело более сотни домов. В конце сентября — начале октября бедствие повторилось в гораздо больших масштабах — выгорело 20 тыс. га, было уничтожено более 600 жилых домов, 11 человек погибли, еще десятки пострадали.

В середине ноября украинское госбюро расследований сообщило, что следователи ГБР установили новые причины, которые могли привести к чрезвычайной ситуации на территории области. В частности, было обнаружено системное хищение топлива почти в каждом структурном подразделении местной спасательной службы. Таким образом, заявили следователи, не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов и специализированная техника для тушения пожаров во время возникновения массовых пожаров попросту не смогла вовремя выехать на места пожара, что не дало возможности их оперативной локализации.