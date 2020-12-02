Варшава, , 16:08 — REGNUM В грузовике, который въехал на территорию Польши с территории Литвы, сотрудники Национальной налоговой администрации из польского Будзиско обнаружили 1300 спрятанных пачек сигарет с белорусскими акцизами. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

При осмотре грузовика, которым управлял 56-летний житель Подлясского воеводства Польши, было обнаружено, что незаконно ввезенный товар был спрятан в выхлопной системе автомобиля. Стоимость контрабандных товаров оценена в 18 тысяч злотых (4,8 тысяч долларов США).

Против водителя возбуждено уголовное дело. Сигареты были конфискованы, а водитель в случае признания вины может быть оштрафован.