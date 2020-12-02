Самара, , 16:00 — REGNUM Контрабанду сигарет на сумму 35 млн рублей пресекли в Самарской области. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Самарской таможни пресекли попытку незаконного ввоза более 250 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки и российских акцизных марок. Примерная стоимость продукции оценивается в 35 млн рублей.

Отмечается, что грузовик с этим грузом следовал из Казахстана в Московскую область. Он был остановлен около села Большая Черниговка. Согласно товаросопроводительным документам, в грузовике находились сетевое оборудование и чай. Во время досмотра автомобиля таможенники обнаружили блоки сигарет разных марок. На этот товар документы у водителя отсутствовали.

Сообщается, что сотрудники таможни изъяли товар. В данном случае усматриваются признакам преступления по перевозке товара без маркировки в крупном размере. Материалы дела переданы в Средневолжское линейное управление МВД РФ на транспорте.

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