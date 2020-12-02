Джакарта, , 15:38 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что один человек пропал без вести во время извержения вулкана Семеру, сообщает CNN Indonesia.

По данным мониторинга, горячие облака наблюдались на расстоянии 2500 метров к юго-востоку от вулкана Семеру.

Центр вулканологии Индонезии призвал общественность не приближаться к вулкану в радиусе одного километра. Жителей также предупредили о сходе лавины.

Кроме того, жителей Индонезии призвали не проводить никакой деятельности в районе четырех километров на юге и юго-востоке от склона.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Семеру не нарушило работу аэропорта Баньюванги, расположенного на восточной окраине острова Ява.

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