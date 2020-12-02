Чебоксары, , 15:30 — REGNUM В Ленинском районе Чебоксар направлено в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции, которых подозревают в получении взяток. Один из обвиняемых подрабатывал аварийным «комиссаром», а другой незаконно передавал ему сведения о произошедших авариях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Предварительное следствие по делу проведено СУ СКР по Чувашии. Перед судом предстанут бывшие сотрудники УМВД по городу Чебоксары. Следствие полагает, что в конце 2019 года — первом квартале 2020 года один из фигурантов уголовного дела, занимавший тогда должность оперативного дежурного, в нерабочее время в нарушение установленных ограничений по службе подрабатывал аварийным «комиссаром».

"Он незаконно оказывал услуги по составлению от имени участников ДТП соответствующих извещений и иных документов. Другой сотрудник, также являвшийся на тот момент оперативным дежурным, находясь на службе и получая информацию о произошедших ДТП, за взятки сообщал эти сведения своему коллеге», — говорят в надзорном ведомстве.

Правоохранители установили не менее трех фактов дачи и получения взяток.

Следствие также полагает, что один из обвиняемых при очередном оформлении ДТП в качестве аварийного «комиссара» установил, что один из участников находится в состоянии опьянения, о чём он в ГИБДД не сообщил, а также не принял иные меры для привлечения водителя к ответственности.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Дача и получение мелкой взятки») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

В следственном управлении СКР по Чувашии уточняют, что после возбуждения уголовного дела оба сотрудника полиции по результатам проведенной служебной проверки были освобождены от занимаемой должности по отрицательным мотивам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Чувашии вынесен приговор 47-летнему местному жителю, которого обвинили в мошенничестве и даче взятки бывшему вице-премьеру республики. Суд назначил ему четыре года реального лишения свободы, арестовано имущество злоумышленника на 196 млн рублей.

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