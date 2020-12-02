Константиновский район, Ростовская область, , 15:30 — REGNUM В Константиновском районе Ростовской области ликвидировали два очага бруцеллёза крупного рогатого скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской ветеринарии 2 декабря.

Карантин был установлен с июля 2020 года на хуторе Верхнепотапов и на животноводческой ферме неподалёку от хутора Нижнекалинов Почтового сельского поселения. После пяти месяцев оздоровительных мероприятий специалисты получили двукратные отрицательные результаты тестов на бруцеллёз от всех восприимчивых животных в зоне карантина.

Ограничения были сняты накануне, 1 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили новый очаг бруцеллёза