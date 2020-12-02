Брянск, , 15:31 — REGNUM Обстоятельства совершения насильственных действий в отношении 18-летней девушки, которая впоследствии скончалась в больнице Почепского района Брянской области, устанавливают следователи. По подозрению в изнасиловании задержан 35-летний местный житель, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе СУ СК по региону.

По предварительным данным, вечером 20 ноября в своём гараже на территории домовладения по улице Мира в деревне Кожемяки мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал местную жительницу. Как установили медики, женщине причинены множественные повреждения в области живота и таза, а также внутренних органов. Она скончалась 22 ноября, несмотря на своевременную госпитализацию.

Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководством следственного управления. Подозреваемый заключён под стражу.