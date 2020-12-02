Уфа, , 15:26 — REGNUM Уголовное дело по факту незаконной охоты возбудили в Башкирии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, около д. Воскресенское были найдены останки лося. Стражи порядка установили, что животное было убито несколько часов назад.

Отмечается, что вскоре были установлены личности пятерых жителей Салавата, которых заподозрили в незаконной охоте: у них были изъяты кости, мясо, а также шкура лося. Кроме этого, при 28-летнем и 57-летнем подозреваемых были обнаружены ружья. Передвигались подозреваемые на трех автомобилях «Нива», которые были оборудованы для охоты. Они также имели при себе рации и оптический прицел.

Сообщается, что фигурантов уголовного дела доставили в отдел полиции: при них было лишь разрешение на отстрел медведя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной охоты. Стражи порядка продолжают расследовать данное дело.

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