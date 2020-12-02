Чебоксары, , 15:18 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 46-летнего мужчины, который угрожал заместителю председателя Верховного суда Чувашии. Мужчине рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

По данным следствия, в октябре 2019 года злоумышленник через почту направил заместителю председателя Верховного суда Чувашии два письма, в которых содержались угрозы убийством и причинение вреда здоровью судье и её родственникам. Правоохранители отмечают, что причиной стало оставление его обращения без рассмотрения.

Следователи также полагают, что 31 декабря 2019 года в зале судебного заседания он высказывал грубые нецензурные слова во время оглашения мировым судьей постановления о признании злоумышленника виновным в административном правонарушении. В ведомстве отмечают, что нецензурная брань высказывалась также в марте 2020 года во время заседания в Ленинском районном суде Чебоксар, где ему была изменена мера пресечения.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 296 УК РФ («Угроза убийством, причинение вреда здоровью в отношении судьи») и ч. 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду» — два эпизода).

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает болезненным состоянием психики в форме смешанного расстройства личности. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Поэтому дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных медицинских мер.

В следственном управлении отмечают, что у фигуранта уголовного дела есть судимость в 2014 году за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, повреждение имущества судьи и неуважение к суду. Тогда приговором суда ему было назначено 250 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Чувашии за вмешательство в деятельность суда была осуждена жительница посёлка Вурнары. Следствием было установлено, что она из мести уничтожила часть судебных документов. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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