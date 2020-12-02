Махачкала, , 14:59 — REGNUM Три человека погибли в автоаварии в Дагестане, в их числе и житель Ставропольского края. Еще один пострадавший госпитализирован, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе главного управления МВД по республике.

ДТП произошло сегодня утром в Левашинском районе Дагестана, на автодороге Леваши — Акуша. По данным полиции, 27-летний житель Ставрополья за рулем LADA Granta не справился с управлением, и машина врезалась в бетонное ограждение.

В результате происшествия водитель легковушки и двое пассажиров 29 и 34 лет, проживающиe в Левашинском районе, скончались на месте. В салоне автомобиля также находился 30-летний мужчина, который с различными травмами госпитализирован в медучреждение. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.