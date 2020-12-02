Ульяновск, , 14:50 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор по делу о нападении на девочку-подростка. В совершении преступления обвинили тётю пострадавшей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Инцидент произошёл вечером 11 ноября 2019 года в Заволжском районе Ульяновска из домов на проспекте Ульяновский. По данным правоохранителей, в тот день школьница находилась в квартире бабушки.

«Неожиданно она подверглась нападению со стороны 38-летней тети, которая, удерживая племянницу руками за шею, выказала намерение лишить ее жизни», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Суд признал женщину виновной, назначив 200 часов обязательных работ.

По неофициальной информации, которую приводят местные СМИ, причиной могла стать тарелка картошки, которую нажарила бабушке внучка и из которой также стала есть тётя, чем вызвала возмущение племянницы. Этот конфликт мог привести к уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор по делу об убийстве, которому предшествовал конфликт на дороге. По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела дважды выстрелил из ружья в 31-летнего автовладельца.

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