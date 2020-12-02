Мапуту, , 15:07 — REGNUM По меньшей мере четыре человека погибли от ударов молний в западной провинции Мозамбика Тете на границе с Малави. Об этом сообщает BBC Swahili.

Журналисты отмечают, что среди погибших — пожилая женщина и малолетний ребёнок.

Ливень, сопровождаемый сильным ветром, оставил и другие разрушительные последствия на юге Мозамбика.

Так, в южной провинции страны, Мапуту, во вторник, 1 декабря, стихия разрушила часть городской инфраструктуры. Циклон разрушил дома, вырвал с корнем деревья и столбы электропередач. В городе снесло крыши нескольких школ и местной прокуратуры. Разрушения произошли в основном в четырех районах провинции.

Метеорологи прогнозируют, что непогода может продлиться еще четыре дня. Ситуация, скорее всего, вызовет наводнение в городах Бейра и Дондо, которые были опустошены циклоном «Идай» в прошлом году.