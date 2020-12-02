Химки, Московская область, , 14:43 — REGNUM На железной дороге в подмосковных Химках при производстве работ строительная балка упала на пути следования поездов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что ЧП произошло около 11:55 по московскому времени, при демонтаже пешеходного моста на Октябрьской железной дороге в Подмосковье. Пострадавших из-за инцидента, по предварительной информации нет.

Однако происшествие привело к тому, что около десятка пригородных электричек и скоростной поезд «Сапсан» задержались почти на час. На данный момент движение железнодорожного транспорта идет по другому пути.

На данный момент аварийные службы устраняют последствия ЧП. Однако поезда по прежнему идут с задержкой до 50 минут.

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