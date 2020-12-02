Элиста, , 14:19 — REGNUM В Республике Калмыкия старший инженер энергомеханической группы колонии-поселения №3 попался на краже скота у жителей Яшкульского района. В отношении сотрудника ФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, подозреваемый в течение года вызывал к себе одного из осуждённых, под угрозами заставив его совместно с другими заключёнными загнать на территорию колонии три головы крупного рогатого скота и произвести их забой. Разделанные туши были проданы в Элисте. Сумма ущерба, причинённого животноводам, составила 130 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.