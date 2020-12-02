Москва, , 14:06 — REGNUM В метро Москвы остановленный сотрудниками полиции гражданин оказал сопротивление, сообщает 2 декабря агентство «Москва».

Инцидент произошёл 28 ноября на станции «Битцевский парк» Бутовской линии. Стражи порядка предложили гражданину пройти для профилактической беседы и установления личных данных в комнату полиции. В помещении комнаты мужчина проявил агрессию, к нему применили физическую силу и надели наручники.

«В момент помещения за заградительный барьер гражданин укусил одного из полицейских за правое бедро», — цитирует агентство слова источника.

Правоохранительные органы начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области в отношении 55-летней жительницы Крапивинского района возбуждено уголовное дело. В региональном управлении СКР уточнили, что она укусила сотрудника полиции. Дело возбуждено по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

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