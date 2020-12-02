Калуга, , 14:40 — REGNUM Житель Калуги обвиняется в совершении налогового преступления, сообщили 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Обвиняемый погасил задолженность в размере 6 млн 187 тыс. рублей Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, обвиняемый сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере. Помимо сбора доказательств по уголовному делу была проведена работа по возмещению ущерба, причиненного преступлением. Обвиняемый погасил задолженность, образовавшуюся перед налоговым органом, в размере 6 млн 187 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

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