Калуга, , 13:56 — REGNUM В Калуге 1 декабря в доме по Теренинскому переулке было обнаружено тело 43-летнего мужчины, привязанное к батарее. Обстановка на месте происшествия и повреждения на теле свидетельствовали о насильственном характере смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом 2 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, которое находилось в помещении вместе с погибшим. Это 16-летний житель Ферзиковского района, учащийся калужского техникума, состоящий на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних и уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и грабеж. На допросе подросток признался в убийстве мужчины, которое произошло в ходе совместного распития спиртного. Подозреваемый выдал орудия преступления — отвертку и нож. По данным предметам будет проведена медико-криминалистическая и генетическая экспертизы.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся экспертные исследования, направленные на установление обстоятельств преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемого в убийстве в калужском Людиново задержали в Москве