Кострома, , 12:55 — REGNUM В Костроме две легковые машины провалились в коммунальный котлован на улице Маршала Новикова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети и очевидцев происшествия.

Место ДТП Михаил Ворошнин

Как рассказали автолюбители, первое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 1 декабря. Молодой человек, управлявший автомобилем «LADA 2114» въехал в место проведения ремонтных работ. Авария не была зарегистрирована в Управлении ГИБДД по Костромской области. Похоже, владелец машины не стал вызывать автоинспекторов и справился с последствиями ДТП своими силами.

«Калина» в котловане Михаил Ворошнин

Вторая авария случилась в 7.20 утра 2 декабря. По информации регионального управления ГИБДД, 54-летний мужчина на автомобиле «Lada Kalina» отвлёкся от управления машиной, в результате его автомобиль протаранил дорожные ограждения и съехал в котлован. Сам водитель не получил травм. Чтобы извлечь машину из раскопа, пришлось вызывать эвакуатор.

В администрации Костромы предлагают автолюбителям объезжать место работ.

«В связи с устранением повреждения на сетях водоснабжения временно ограничено движение по ул. Маршала Новикова в районе дома 55. В настоящее время на месте ведутся работы, после чего движение транспорта будет возобновлено. Водителей просим учитывать данную информацию и заранее планировать маршрут объезда», — говорится в сообщении городских властей.

Работы на водопроводе не закончены Михаил Ворошнин

Между тем, водителю пострадавшей «Калины» придется не только восстанавливать свое авто. Как сообщили в ГИБДД, в рамках протокола об административном правонарушении он может получить штраф от 5 до 10 тысяч рублей.