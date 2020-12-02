Чита, , 12:55 — REGNUM В Забайкальском крае продолжается судебный процесс над солдатам-срочником Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим своих сослуживцев. Как сообщает zabnews.ru, сегодня, 2 декабря, суду присяжных продемонстрировали вещественные доказательства — несколько мешков с одеждой раненых и убитых солдат.

Из объяснений обвинения следует, что некоторые куртки, брюки, нательное белье и другая одежда покрыты бурыми и багряными пятнами — следами от крови. Также ряд вещдоков имеет отверстия от пуль. Из одной куртки во время экспертизы была изъята застрявшая пуля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник застрелил восьмерых своих сослуживцев. Ещё двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы.

Сразу после задержания Шамсутдинов заявил, что ни о чём не жалеет. Позднее солдат написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

В частности, присяжным подсудимый заявил, что ему не давали спать, били, угрожали расправой и заставляли перечислять деньги другим служащим. Последней каплей в чаше терпения стала попытка окунуть Шамсутдинова в унитаз.

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