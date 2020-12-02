Джакарта, , 12:11 — REGNUM Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями округа Лембата в Индонезии заявило об эвакуации 6237 человек из-за извержения вулкана Левотоло, сообщает Antara.

«В целом, есть еще много людей, которые все еще находятся в районах, подверженных стихийным бедствиям, и, по оценкам, там еще около 15 тысяч человек», — заявил заместитель главы округа Лембата Томас Ола Лангодай.

По его словам, многие жители не хотят покидать свои дома из-за наличия ценных предметов обихода и скота.

Томас Ола Лангодай также заявил, что проблема местного правительства в настоящее время заключается в том, как обеспечить беженцев гуманитарной помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, центр вулканологии Индонезии зафиксировал два извержения вулкана Левотоло в провинции Восточная Нуса Тенггара.

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