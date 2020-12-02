Чебоксары, , 12:06 — REGNUM В Чувашии 81-летняя пенсионерка, желая излечиться от тяжёлого заболевания, отдала «целительнице» почти 2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Заявление поступило в полицию 2 ноября. В ходе разбирательств выяснилось, что пожилая женщина увидела объявление по телевидению, созвонилась с «целительницей» и в течение года переводила деньги, которые у неё выманивали под различными предлогами. Всего было сделано 29 переводов на незнакомые счета, женщина отдала аферистам все свои сбережения — порядка 2 млн рублей.

Правоохранители отмечают, что пострадавшая пришла в полицию после того, как стала получать телефонные звонки от незнакомцев с угрозами и требованием оформить кредит.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии практически ежедневно регистрируются случаи мошенничества. Напомним, в октябре 2020 года более 2 млн рублей лишилась 28-летняя чебоксарка: женщина обратилась в полицию после того, как перевела деньги на счета, продиктованные по телефону якобы сотрудником банка, и затем телефон абонента стал недоступен.

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