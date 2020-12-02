Степанакерт, , 12:00 — REGNUM В результате взрыва вывозимых боеприпасов на восточном направлении передовой погибли двое военных армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Об этом 2 декабря говорится на странице армии НКР в соцсети Facebook.

«Первого декабря на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на восточном направлении, при выполнении служебных обязанностей во время взрыва вывозимых боеприпасов погибли военнослужащие Армии обороны Жирайр Матевосян и Гегам Ованнисян, оба 2001 года рождения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время проводится расследование причин произошедшего и выражается сочувствие родным и близким погибших военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские миротворцы сопроводили в Нагорный Карабах очередную колонну автобусов с 1164 беженцами, возвращающимися в свои дома из Армении.