Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM Жители двух шахтёрских городов в Ростовской области остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении развития систем водоснабжения.

В течение дня 2 декабря ремонтно-восстановительные бригады будут устранять аварию на насосной станции участка очистных сооружений «Водострой». Здесь произошёл прорыв трубы диаметром 630 мм. В зону отключения воды попали Новошахтинск и Красный Сулин.

Устранить коммунальную аварию планируется до 17:00 мск.