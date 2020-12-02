Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM Пересохшее озеро Атаманское в Ростовской области не может быть причиной экологической катастрофы. Такое заявление сделала заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии и биотехнологии имени Ивановского Южного федерального университета Татьяна Минкина.

«В целом, следует отметить, что риски должны оцениваться трезво. За последние несколько десятилетий рассматриваемый водоём проходил несколько циклов обводнения и осушения. При этом серьёзных, а тем более катастрофических экологических последствий для окружающих территорий, а также территорий ниже по течению не наблюдалось», — приводит слова профессора министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Уточняется, что до 1987 года озеро Атаманское использовалось в качестве резервуара для промышленных стоков предприятия «Химволокно». Водоём высох, но в его отложениях остаётся высоким содержание тяжёлых металлов. В условиях бассейна реки Северский Донец это может представлять опасность на ограниченном участке в случае большого паводка.

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