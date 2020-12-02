Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации Советского района Ростова-на-Дону предстал перед судом по делу о получении взятки (ст. 290 ч. 5 п. «в» УК РФ), следует из картотеки дел Первомайского райсуда.

Экс-чиновника приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Судя обязал взяточника выплатить штраф в размере 3 млн 150 тыс. рублей.

ИА REGNUM сообщало, что заместитель главы администрации Советского района Ростова-на-Дону был задержан в апреле 2020 года. В период с 2019 года по 2020 год, работая в администрации Первомайского района, чиновник систематически получал через посредника взятки от нелегальных торговцев.

Летом 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий был задержан бывший глава администрации Первомайского района Ростова-на-Дону.

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