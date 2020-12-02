Новотроицк, Оренбургская область, , 10:51 — REGNUM В городе Новотроицк Оренбургской области утром 2 декабря произошел серьезный пожар в частном жилом доме на ул. Калинина. Его жертвами стали трое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Из горящего дома пожарные вынесли троих детей в возрасте двух, трех и шести лет, а также 30-летнюю женщину. Все они находились в бессознательном состоянии.

«Пострадавшие были переданы службе скорой помощи, проводились реанимационные мероприятия. К сожалению, дети не выжили. В настоящий момент женщина госпитализирована», — сказала в оренбургском ГУ МЧС.